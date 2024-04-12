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Леонида Якубовича увезли на скорой после церемонии лотереи-викторины «Опорный край»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После церемонии розыгрыша призов лотереи-викторины «Опорный край» Леонида Якубовича, который был ведущим на мероприятии, забрали врачи скорой помощи.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», накануне церемонии 78-летний ведущий потянул спину, из-за этого проводить розыгрыш призов ему приходилось с большим трудом. При этом организаторы лотереи-викторины утверждают, что никаких проблем нет, а Леонид Якубович просто устал.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», накануне церемонии 78-летний ведущий потянул спину, из-за этого проводить розыгрыш призов ему приходилось с большим трудом. При этом организаторы лотереи-викторины утверждают, что никаких проблем нет, а Леонид Якубович просто устал.
«Он молодец, всё хорошо отработал. Просто у него был ночной перелёт, поэтому он видимо устал. Но никаких проблем нет. Он проработал 1,5 часа на сцене, потом ещё час с юными журналистами общался. Ему сейчас нужно обратно в Москву вылетать»,
– ответила пресс-секретарь викторины Ирина Николаева.
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