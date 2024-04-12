Леонида Якубовича увезли на скорой после церемонии лотереи-викторины «Опорный край»

– ответила пресс-секретарь викторины Ирина Николаева.

«Он молодец, всё хорошо отработал. Просто у него был ночной перелёт, поэтому он видимо устал. Но никаких проблем нет. Он проработал 1,5 часа на сцене, потом ещё час с юными журналистами общался. Ему сейчас нужно обратно в Москву вылетать»,