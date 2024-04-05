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В Свердловской области определили победителей самых ценных подарков лотереи-викторины «Опорный край»
Скрин из видео: ОТВ
В Свердловской области провели церемонию розыгрыша самых ценных подарков лотереи «Опорный край», в которой предлагали поучаствовать после викторины, проводившейся в дни голосования на выборах президента.
Церемония состоялась в киноконцертном театре «Космос» в День космонавтики. Билеты можно было приобрести сегодня с утра в порядке живой очереди в кассах. Розыгрыш проводил телеведущий Леонид Якубович. Зал был полностью заполнен. По некоторым данным, часть заняли сотрудники администраций городских округов и другие бюджетники, которых организованно привезли на автобусах.
В период президентских выборов всего было роздано 2 267 596 купонов, среди которых сегодня разыгрывают 2165 призов: смартфоны, автомобили «Москвич», мотоциклы «Урал» и квартиры в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Победителей определяют с помощью генератора случайных чисел, разработанного Институтом радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ УрФУ.
Проверить, выиграли ли вы что-либо в лотерее, можно будет на официальном сайте викторины опорныйкрай.рф сегодня после 17.00 (на самом сайте при этом указано, что после 15.00).
Как сообщает департамент информполитики региона, пункт выдачи ценных подарков начнет работу в ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) уже завтра, 13 апреля. И будет работать каждый день, без выходных, с 10.00 до 20.00 до 12 июля.
Церемония состоялась в киноконцертном театре «Космос» в День космонавтики. Билеты можно было приобрести сегодня с утра в порядке живой очереди в кассах. Розыгрыш проводил телеведущий Леонид Якубович. Зал был полностью заполнен. По некоторым данным, часть заняли сотрудники администраций городских округов и другие бюджетники, которых организованно привезли на автобусах.
В период президентских выборов всего было роздано 2 267 596 купонов, среди которых сегодня разыгрывают 2165 призов: смартфоны, автомобили «Москвич», мотоциклы «Урал» и квартиры в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Победителей определяют с помощью генератора случайных чисел, разработанного Институтом радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ УрФУ.
Проверить, выиграли ли вы что-либо в лотерее, можно будет на официальном сайте викторины опорныйкрай.рф сегодня после 17.00 (на самом сайте при этом указано, что после 15.00).
Как сообщает департамент информполитики региона, пункт выдачи ценных подарков начнет работу в ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) уже завтра, 13 апреля. И будет работать каждый день, без выходных, с 10.00 до 20.00 до 12 июля.
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