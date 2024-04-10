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Свердловские врачи удалили двухкилограммовую опухоль у пятилетней девочки

12.14 Четверг, 11 апреля 2024
Фото: пресс-служба СОКБ №1
Врачи Областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) удалили пятилетней девочке, которая жаловалась на боли в животе, злокачественную опухоль около 20 сантиметров в диаметре и весом более двух килограмм. Операцию провели в марте.

По словам детского хирурга-онколога ОДКБ Сергея Тупоногова, за 30 лет существования Центра детской онкологии и гематологии эта девочка стала седьмой пациенткой с таким диагнозом и третьей – прооперированной «тандемом» из детского и «взрослого» хирурга. Решение об оперативном вмешательстве принимали не только специалисты ОДКБ, но и «взрослые» специалисты СОКБ №1.

Особенностью такого случая был большой объём опухоли и сложность. Перед тем как удалить её врачи выкачали из образования около 500 миллилитров жидкости, вес самой опухоли после этого составил 1,75 килограмма, что очень много для ребёнка. Также специалистам пришлось помимо провести резекцию правой доли печени, так как из неё росла опухоль. Оставшейся части печени должно быть достаточно для нормального функционирования.

«В данном случае мы столкнулись с очень большой, можно сказать, гигантской опухолью, которая занимала значительную часть брюшной полости ребёнка и была практически неподвижна. Даже большой разрез на животе не позволял нам выполнять никаких хирургических манипуляций. Поэтому сначала нам пришлось удалить с помощью специального оборудования жидкую часть опухоли, характерную для эмбриональных сарком. После чего объём опухоли уменьшился. И тогда мы уже смогли выполнить удаление пораженной опухолью правой доли печени»,

– рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олег Орлов.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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18:00 Дом Кино в Екатеринбурге захватили мультики
17:46 После нагоняя от прокуратуры «Североуральский Водоканал» погасил долги перед работниками в 4,1 млн рублей
17:30 В Екатеринбурге олимпийский чемпион через суд взыскал с магазина техники 244 тысячи за неисправный телевизор
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