Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области 12 апреля объявят особый противопожарный режим
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В большинстве районах Свердловской области с 12 апреля начнёт действовать особый противопожарный режим, и в оставшихся северных – с 19 апреля.
Вместе с этим режим режимом вводятся запрет на разведение костров, использование открытого огня (в том числе в металлических бочках и мангалах), сжигание мусора и сухой травы, проведение пожароопасных работ и туристические стоянки вне специально отведённых для этого мест, пишет близкий к аппарату региональной власти телеграм-канал «Не для протокола».
Запрет на посещение лесов пока решили не вводить. Эту меру введут, если ситуация с пожарами резко ухудшится.
Вместе с этим режим режимом вводятся запрет на разведение костров, использование открытого огня (в том числе в металлических бочках и мангалах), сжигание мусора и сухой травы, проведение пожароопасных работ и туристические стоянки вне специально отведённых для этого мест, пишет близкий к аппарату региональной власти телеграм-канал «Не для протокола».
Запрет на посещение лесов пока решили не вводить. Эту меру введут, если ситуация с пожарами резко ухудшится.
«Главное – не допустить прошлогодней ситуации, когда регион полыхал на майские праздники»,
– пишет телеграм-канал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
02 апреля 2024
02 апреля 2024