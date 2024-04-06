За неделю в Свердловской области пресекли 11071 нарушение ПДД

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С 1 по 7 апреля в Свердловской области на нарушениях правил дорожного движения были пойманы 1062 пешехода и 10 009 водителей, в числе которых 76 водителей автобусов, 38 мотоциклистов и 16 велосипедистов.Как рассказали в УГИБДД по региону, за это время инспекторы ДПС остановили 303 водителя без водительских прав, из которых 49 были лишены права управления ранее. Кроме этого, 178 водителей поймали на выезде на встречную полосу вопреки запрету, 272 не пропустили пешехода, 1171 ездил с тонировкой, 3216 были не пристёгнутыми, 247 перевозили детей без специальных автокресел.Также с признаками опьянения были остановлены 235 водителей, из которых 17 повторно и 59 отказались от освидетельствования.Ещё 105 730 постановлений о наложении административного наказания было вынесено по материалам, поступившим с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.