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Синоптики предупреждают свердловских водителей об утренней гололедице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают свердловских водителей об утренней гололедице, а также о сильном ветре и дождях в регионе.
Сегодня, 11 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром местами на дорогах гололедица. Ночью в регионе было -5…0°C, на крайнем севере до -12°C. Днём будет +7…+12°C, на крайнем севере до +2°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью было -2…0°C, днём ожидается +10…+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 12 апреля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +2…+7°C. Днём +10…+15°C, на севере до +5°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы 14-17 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +4…+6, днём +12…+14. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 11 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром местами на дорогах гололедица. Ночью в регионе было -5…0°C, на крайнем севере до -12°C. Днём будет +7…+12°C, на крайнем севере до +2°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью было -2…0°C, днём ожидается +10…+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 12 апреля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +2…+7°C. Днём +10…+15°C, на севере до +5°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы 14-17 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +4…+6, днём +12…+14. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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