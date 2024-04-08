Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге появилась улица Станислава Набойченко
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В честь бывшего ректора Уральского политехнического института назвали одну из улиц в Кировском административном районе Екатеринбурга. Вернее, переименовали участок существующей улицы.
Для нового названия была выбрана улица поближе к основному зданию УПИ — улица Коминтерна. Участок её между улицей Малышева и улицей Фонвизина отныне будет называться в честь человека, который занимал пост ректора вуза на протяжении 21 года. Решение это принято во вторую годовщину его смерти — Станислав Набойченко скончался 20 апреля 2022 года.
Для нового названия была выбрана улица поближе к основному зданию УПИ — улица Коминтерна. Участок её между улицей Малышева и улицей Фонвизина отныне будет называться в честь человека, который занимал пост ректора вуза на протяжении 21 года. Решение это принято во вторую годовщину его смерти — Станислав Набойченко скончался 20 апреля 2022 года.
Станислав Степанович Набойченко был советским и российским ученым-металлургом. Он являлся председателем совета ректоров вузов Свердловской области и Уральского федерального округа, вице-президентом Российского союза ректоров, член-корреспондентом РАН, заслуженным деятелем науки и техники РФ, председателем общественной палаты Свердловской области. Был награждён орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком «Почетный работник высшего образования России», — напоминает официальный портал Екатеринбург.РФ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Почти на два года в Екатеринбурге закроют улицу Строителей
09 апреля 2024
09 апреля 2024
Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
02 апреля 2024
02 апреля 2024