В Екатеринбурге появилась улица Станислава Набойченко

Станислав Степанович Набойченко был советским и российским ученым-металлургом. Он являлся председателем совета ректоров вузов Свердловской области и Уральского федерального округа, вице-президентом Российского союза ректоров, член-корреспондентом РАН, заслуженным деятелем науки и техники РФ, председателем общественной палаты Свердловской области. Был награждён орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком «Почетный работник высшего образования России», — напоминает официальный портал Екатеринбург.РФ.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию