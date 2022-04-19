Ушел из жизни бывший ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко
Общество
Фото: сайт УрФУ
На 80 году жизни скончался бывший ректор УГТУ-УПИ, профессор УрФУ, советский и российский ученый-металлург Станислав Набойченко. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Сообщается, что в этом месяце в вузе состоялась конференция, а также ряд событий, пресвященных 80-летию профессора, но сам ученый не смог их посетить по состоянию здоровья.
Станислав Набойченко родился 25 марта 1942 года. С 1986 по 2007 годы возглавлял Уральский государственный техническй университет – УПИ, а также был председателем Совета ректоров вузов Свердловской области и Уральского федерального округа, вице-президент Российского Союза ректоров.
При жизни Найбоченко опубликовал более 620 печатных работ, среди которых 52 монографии и 53 изобретения. Список его работ профессионально-педагогическому направлению включает 36 наименований, в том числе 17 учебников и учебных пособий. Кроме того, под его чутким руководством было защищено 28 кандидатских работ.
Сообщается, что в этом месяце в вузе состоялась конференция, а также ряд событий, пресвященных 80-летию профессора, но сам ученый не смог их посетить по состоянию здоровья.
Станислав Набойченко родился 25 марта 1942 года. С 1986 по 2007 годы возглавлял Уральский государственный техническй университет – УПИ, а также был председателем Совета ректоров вузов Свердловской области и Уральского федерального округа, вице-президент Российского Союза ректоров.
При жизни Найбоченко опубликовал более 620 печатных работ, среди которых 52 монографии и 53 изобретения. Список его работ профессионально-педагогическому направлению включает 36 наименований, в том числе 17 учебников и учебных пособий. Кроме того, под его чутким руководством было защищено 28 кандидатских работ.
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