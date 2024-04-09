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В Екатеринбурге покажут два первых эпизода нового сезона сериала «Обоюдное согласие»
Фото: онлайн-кинотеатр KION
В Екатеринбурге пройдёт специальный показ двух первых эпизодов нового сезона сериала «Обоюдное согласие» – детективной драмы режиссера Валерии Гай Германики, в которой главную роль играет звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина.
Проказ состоится 14 апреля в 15.00 в ККТ «Космос». Среди гостей встречи – актриса Илана Дылдина. Она будет презентовать новый проект, а также примет участие в зрительском обсуждении, которое состоится после показа. Также участниками дискуссии станут радиоведущий и журналист Александр Цариков, психотерапевт Ирина Тебенёва.
Попасть на показ можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.
Напомним, что премьера нового сезона сериала состоялась 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION. Детективная история повествует о женщине, которую подозревают в убийстве супруга – успешного бизнесмена. Сначала дело кажется простым, но со временем появляется больше подробностей и становится ясно, что в эту историю вовлечено намного больше людей, чем ожидалось.
Проказ состоится 14 апреля в 15.00 в ККТ «Космос». Среди гостей встречи – актриса Илана Дылдина. Она будет презентовать новый проект, а также примет участие в зрительском обсуждении, которое состоится после показа. Также участниками дискуссии станут радиоведущий и журналист Александр Цариков, психотерапевт Ирина Тебенёва.
Попасть на показ можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.
Напомним, что премьера нового сезона сериала состоялась 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION. Детективная история повествует о женщине, которую подозревают в убийстве супруга – успешного бизнесмена. Сначала дело кажется простым, но со временем появляется больше подробностей и становится ясно, что в эту историю вовлечено намного больше людей, чем ожидалось.
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