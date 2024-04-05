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Свердловские ДПСники устроили рейды по самым аварийным участкам дорог

15.02 Среда, 10 апреля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области в рамках рейда «Встречная полоса» экипажи ДПС выехали на дежурства на наиболее аварийные участки региональных дорог.

Как рассказали в областном УГИБДД, участвующие в операции экипажи несут службу на транспорте, не обозначенном цветографической окраской, и при фиксации нарушений, передают сведения ближайшим нарядам ДПС, которые привлекают нарушителей к административной ответственности и проводят с ними разъяснительные беседы.

«Госавтоинспекция напоминает, что за выезд в нарушение ПДД на встречную полосу, водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления сроком от 4 до 6 месяцев, согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ»,

– напомнили в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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