С начала года 46 жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала года 46 жителей Свердловской области успели пострадать от укусов клещей. Из них 7 – жители Екатеринбурга. Об этом рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.Тем временем в регион поступила бесплатная вакцина против клещевого энцефалита для детей и взрослых, сообщает департамент информационной политики области.Всего Минздрав закупил около 200 тысяч доз – почти 99 тысяч доз детской вакцины «Клещ-Э-Вак» и 92,5 тысячи доз вакцины для взрослых «Энцевир». Вакцину можно ставить в том числе детям от 15 месяцев и пожилым людям старше 60 лет, напоминают в министерстве.