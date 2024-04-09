Врачи ДГКБ №9 спасли жизнь юного хоккеиста после ДТП в Невьянском районе





– рассказали врачи. «Все медицинские вмешательства проводились с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования. Учитывая сосудистые нарушения кисти, хоккеисту интраоперационно выполнили УЗИ сосудов плеча и предплечья. В максимально короткие сроки состояние парня удалось стабилизировать, медики остановили кровотечение, провели гемостаз и выполнили шов локтевого нерва и сухожилий»,





– отметил заведующий ожоговым отделением ДГКБ №9 Павел Салистый. «На данный момент восстановлена двигательная активность плечевого пояса, предплечья, кисти. Впереди ещё длительный процесс реабилитации. Хочется отметить, что именно сила духа, непреодолимое желание скорее вернуться на лёд и опыт многолетних тренировок помогают хоккеисту ежедневно выполнять рекомендации врачей по восстановлению после полученных травм»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Врачи Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга спасли жизнь юному хоккеисту, пострадавшему в смертельном ДТП в Невьянском районе, в котором погибли четыре человека.Напомним, что авария произошла 29 января 2024 года, когда дети возвращались после соревнований домой. В начале было известно о трёх погибших – водителе и пассажирах легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом. Позже Минздрав сообщил о гибели тренера детской команды – он скончался в машине «скорой».Как рассказал заместитель главного врача по хирургии ДГКБ №9 Араик Петросян, в больницу юноша попал в первые часы после аварии, где его сразу забрали в операционную неотложного блока. Там за его жизнь боролась бригада врачей в составе анестезиологов-реаниматологов, травматологов, комбустиологов, офтальмологов, врачей ультразвуковой диагностики.После две недели молодой человек находился под круглосуточных наблюдением специалистов в отделении анестезиологии и реанимации, откуда после был переведён в ожоговое отделение, где ему переливали донорскую кровь. Трансфузия составила семь литров.Сейчас его лечение и реабилитация продолжаются.