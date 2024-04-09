В Екатеринбурге почти на три недели закроют перекресток улиц Белинского – Саввы Белых

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге почти три недели будет закрыт перекресток улиц Белинского – Саввы Белых. С 2 по 20 мая там планируется проведение работ по реконструкции водовода и водопроводной камеры.В связи с этим изменится схема движения 66-го автобусного маршрута. Он будет следовать:– по улицам Академика Шварца – Белинского – Циолковского – далее по маршруту до станции Кольцово;– в сторону метро Ботаническая движение будет осуществляться по Кольцовскому тракту – переулку Базовому – Белинского – Шварца.Ближе к срокам перекрытия возле перекрестка установят информирующие знаки и указатели, пообещали в мэрии.