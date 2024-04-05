Дворец культуры на Химмаше закрыли на месяц

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Минимум тридцать дней не будет работать дворец культуры «Химмаш» в одноимённом микрорайоне Екатеринбурга. Его закрыли из-за обнаруженных нарушений противопожарных требований.Решение о закрытии дворца культуры на улице Грибоедова в Екатеринбурге было принято в судебном порядке и опечатывали здание судебные приставы. За 30 дней назначенного судом «принудительного отдыха» в ДК должны быть устранены все обнаруженные ранее нарушения требований пожарной безопасности, иначе запрет на эксплуатацию помещений могут продлить.Как сообщает Главное управление федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области, должник уведомлен, что, в случае неисполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также для него может наступить административная ответственность, предусмотренная статьей 17.15 КоАП РФ («неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»).