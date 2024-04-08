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Екатеринбургский терминатор, пристававший к велокурьеру, сам явился в полицию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургский терминатор, который требовал от проезжавшего мимо велокурьера отдать ему одежду, а потом попытался выстрелить в него из незаряженного пистолета, сам явился в полицию.
Утром уже на трезвую голову мужчина увидел себя в интернете и поспешил в полицию. Правоохранители выяснили, что гражданин ранее не только не был судим, но и не привлекался по административке, что решили исправить, составив на терминатора протокол по статье 20.1 КоАП за мелкое хулиганство.
«Продукт Cyberdyne system 1985 года выпуска добровольно явился в ОП№ 12 на Циолковского и покаялся участковому. Гражданин рассказал, что в ночь перед хулиганством он плохо спал, потому что постоянно срабатывала сигналка у машины. Выйдя во двор, он увидел, что кроме курьера на велике предъявить некому. Выпивший чудак решил пощелкать парню в лицо из незаряженной пневматики»,
– рассказали в полиции.
Утром уже на трезвую голову мужчина увидел себя в интернете и поспешил в полицию. Правоохранители выяснили, что гражданин ранее не только не был судим, но и не привлекался по административке, что решили исправить, составив на терминатора протокол по статье 20.1 КоАП за мелкое хулиганство.
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