Екатеринбургский терминатор, пристававший к велокурьеру, сам явился в полицию

– рассказали в полиции.

«Продукт Cyberdyne system 1985 года выпуска добровольно явился в ОП№ 12 на Циолковского и покаялся участковому. Гражданин рассказал, что в ночь перед хулиганством он плохо спал, потому что постоянно срабатывала сигналка у машины. Выйдя во двор, он увидел, что кроме курьера на велике предъявить некому. Выпивший чудак решил пощелкать парню в лицо из незаряженной пневматики»,