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В Екатеринбурге вооружённый пистолетом мужчина попросил раздеться курьера
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге у дома на Родонитовой улице в Ботаническом микрорайоне мужчина с пистолетом в руке потребовал от проезжавшего мимо велокурьера раздеться. Молодой человек переспросил, что от него хочет вооружённый мужчина и, не растерявшись, быстро уехал.
Об инциденте стало известно после публикации «Е1» видео со случившегося. На кадрах видно, когда курьер повернулся к мужчине спиной, тот попытался сделать несколько выстрелов, однако пистолет, очевидно, не был заряжен. Боевое ли это оружие, неизвестно.
Позже молодой человек связался с изданием, опубликовавшим видео, и сообщил, что ему не было страшно, поскольку он недавно вернулся из армии. Кроме того, сразу было видно, что угрожавший ему пистолетом – «невменько».
После случившегося парень обратился в полицию. Установила ли та личность «невменько», пока неизвестно.
Об инциденте стало известно после публикации «Е1» видео со случившегося. На кадрах видно, когда курьер повернулся к мужчине спиной, тот попытался сделать несколько выстрелов, однако пистолет, очевидно, не был заряжен. Боевое ли это оружие, неизвестно.
Позже молодой человек связался с изданием, опубликовавшим видео, и сообщил, что ему не было страшно, поскольку он недавно вернулся из армии. Кроме того, сразу было видно, что угрожавший ему пистолетом – «невменько».
После случившегося парень обратился в полицию. Установила ли та личность «невменько», пока неизвестно.
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