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На трассу «Серов – Североуральск – Ивдель» вывели технику для уборки снега

11.20 Вторник, 9 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В связи с обильным осадками на севере Свердловской области дорожные службы вывели технику на трассу «Серов – Североуральск – Ивдель» для уборки снега.

«На 112 км автодороги "Серов – Североуральск – Ивдель" работает дорожная техника, будьте бдительны, не создавайте помех спецтранспорту. Экипажи ДПС патрулируют трассы, обеспечивают контроль за безопасностью дорожного движения»,

– сообщили в УГИБДД.


Ранее автоинспекция предупреждала о непогоде в северной части региона призывала водителей к осторожному вождению.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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19:18 Двух братьев вытащили мёртвыми из овощной ямы в Каменске-Уральском
19:06 Студенты УрФУ из затопленных городов и сёл получат помощь от вуза
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17:51 С 13 апреля в уральской столице планируют ввести особый противопожарный режим
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16:28 К восьми годам приговорили жительницу Артинского района, зарезавшую товарища за оскорбление матери
16:03 С 1 по 7 апреля в Свердловской области зарегистрировали 24,1 тысячи случаев ОРВИ
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