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На трассу «Серов – Североуральск – Ивдель» вывели технику для уборки снега
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В связи с обильным осадками на севере Свердловской области дорожные службы вывели технику на трассу «Серов – Североуральск – Ивдель» для уборки снега.
Ранее автоинспекция предупреждала о непогоде в северной части региона призывала водителей к осторожному вождению.
«На 112 км автодороги "Серов – Североуральск – Ивдель" работает дорожная техника, будьте бдительны, не создавайте помех спецтранспорту. Экипажи ДПС патрулируют трассы, обеспечивают контроль за безопасностью дорожного движения»,
– сообщили в УГИБДД.
Ранее автоинспекция предупреждала о непогоде в северной части региона призывала водителей к осторожному вождению.
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