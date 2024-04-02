Свердловское УГИБДД предупредило о непогоде в северной части региона





– предупреждают автоинспекторы. «В Ивдельском и Серовском районах в настоящее время наблюдается выпадение осадков в виде снега, что осложняет дорожную обстановку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Управление ГИБДД предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях в северной части Свердловской области. Из-за снегопада дорога стала скользкой.В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными, а также увеличивать дистанцию до впередиидущих транспортных средств и выбирать скоростной режим с учётом погодных условий. Кроме этого, автомобилистов просят отказаться от беспорядочного маневрирования и резкого торможения.