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Свердловское УГИБДД предупредило о непогоде в северной части региона
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Управление ГИБДД предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях в северной части Свердловской области. Из-за снегопада дорога стала скользкой.
В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными, а также увеличивать дистанцию до впередиидущих транспортных средств и выбирать скоростной режим с учётом погодных условий. Кроме этого, автомобилистов просят отказаться от беспорядочного маневрирования и резкого торможения.
«В Ивдельском и Серовском районах в настоящее время наблюдается выпадение осадков в виде снега, что осложняет дорожную обстановку»,
– предупреждают автоинспекторы.
В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными, а также увеличивать дистанцию до впередиидущих транспортных средств и выбирать скоростной режим с учётом погодных условий. Кроме этого, автомобилистов просят отказаться от беспорядочного маневрирования и резкого торможения.
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ГИБДД Свердловской области призывает водителей к осторожности на дорогах в связи с изменением погодных условий
06 апреля 2024
06 апреля 2024