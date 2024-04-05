Возрастное ограничение 18+
Выпавшей из окна на Репина в Екатеринбурге кошке нужна операция
Фото предоставлено девушкой, подобравшей кошку
Кошке, которая выпала из окна на улице Репина в Екатеринбурге, срочно нужна операция. В ветклинике, куда обратилась подобравшая её девушка, заявили, что кошка не сможет самостоятельно ходить в туалет, если не провести операцию.
Помочь собрать средства на операцию можно по номеру: +7(902)261-23-56. (Сбербанк). Все заключения врачей, чеки и отчеты о передах екатеринбурженка обещает публиковать в телеграм-канале «Кошка Репка».
«Хозяева кошки так и не объявились. А в больнице тем временем подтвердилось самое страшное: Репку нужно оперировать, иначе – она не сможет ходить самостоятельное в туалет, и останется инвалидом. Цена операции: 56 тысяч рублей. На данный момент удалось собрать 16 тысяч рублей. Нужно еще 40 тысяч, и обратиться не к кому. Я четыре раза ездила в ветклинику, и если Репку прооперировать – она снова сможет вернуться к полноценной жизни, и останется жить со мной»,
– рассказала «Вечерним ведомостям» девушка.
Помочь собрать средства на операцию можно по номеру: +7(902)261-23-56. (Сбербанк). Все заключения врачей, чеки и отчеты о передах екатеринбурженка обещает публиковать в телеграм-канале «Кошка Репка».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге живёт щенок с титановыми лапами
31 марта 2024
31 марта 2024