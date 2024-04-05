Выпавшей из окна на Репина в Екатеринбурге кошке нужна операция

– рассказала «Вечерним ведомостям» девушка.

«Хозяева кошки так и не объявились. А в больнице тем временем подтвердилось самое страшное: Репку нужно оперировать, иначе – она не сможет ходить самостоятельное в туалет, и останется инвалидом. Цена операции: 56 тысяч рублей. На данный момент удалось собрать 16 тысяч рублей. Нужно еще 40 тысяч, и обратиться не к кому. Я четыре раза ездила в ветклинику, и если Репку прооперировать – она снова сможет вернуться к полноценной жизни, и останется жить со мной»,