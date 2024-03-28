Екатеринбурженка спасла кошку, которая выпала из окна. Девушка ищет хозяев





— вот такую записку обнаружила девушка в подъезде Кто потерял кошку, серого цвета? Во вторник кот выпал из окна. Неизвестно, с какой высоты, повредил задние лапки… кот сидит в подвальном окошке со вторника…хозяева, отзовитесь..кошке нужна помощь!

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера вечером, 4 апреля, по адресу ул. Репина, 21 в подъезде была найдена серая кошка. Девушка, которая заботится о кошке сейчас, ищет ее хозяев. Об этом рассказал тг-канал «Свет Екатеринбург».Девушка отправилась на поиски кошки и смогла найти её. Животное плохо ходило из-за полученных травм. После кошка была доставлена в ветеринарную клинику, где ей была оказана первая помощь: проведен осмотр, рентген, введены обезболивающие препараты.Предварительно у кошки диагностированы асцит и травма поясничного отдела позвоночника.Девушка, просит отозваться хозяев кошки: +7(902)261-23-56.