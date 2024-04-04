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Выставку о «живых» дятловцах в Екатеринбурге продлили
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
Повышенный интерес к выставке, посвящённой, погибшей в 1959 году группе туристов, убедил Музей истории Екатеринбурга увеличить время её работы. Теперь посмотреть на её экспонаты можно будет до 12 мая.
Напомним, выставка «Как живые. Группа Дятлова» сосредоточена не столько на деталях трагического похода и не на различных версиях гибели группы, а на самих молодых уральцах. Какими были Зина Колмогорова, Люда Колмогорова, Николай Тибо-Бриньоль, Рустем Слободин, Юрий Дорошенко, Александр Колеватов, Юрий Кривонищенко, Игорь Дятлов и Семён Золотарёв? Как они учились? Где успели поработать? Как отдыхали? Чем увлекались помимо походов? Отвечая на эти вопросы, выставка в Музее истории Екатеринбурга позволяет побольше узнать о быте советского человека в середине ХХ века. Основные экспонаты выставки — архивные фотографии, дневниковые записи и туристическое снаряжение тех времён.
Тем, кто любит рассматривать выставочные экспонаты в компании опытных экскурсоводов — которые и подробности расскажут, и на возникающие дополнительные вопросы ответят, — стоит посетить Музей 14 или 20 апреля. В первый из этих дней экскурсию по «дятловской» выставке проведёт Алексей Коськин, а во второй — Евгений Бурденков.
Напомним, выставка «Как живые. Группа Дятлова» сосредоточена не столько на деталях трагического похода и не на различных версиях гибели группы, а на самих молодых уральцах. Какими были Зина Колмогорова, Люда Колмогорова, Николай Тибо-Бриньоль, Рустем Слободин, Юрий Дорошенко, Александр Колеватов, Юрий Кривонищенко, Игорь Дятлов и Семён Золотарёв? Как они учились? Где успели поработать? Как отдыхали? Чем увлекались помимо походов? Отвечая на эти вопросы, выставка в Музее истории Екатеринбурга позволяет побольше узнать о быте советского человека в середине ХХ века. Основные экспонаты выставки — архивные фотографии, дневниковые записи и туристическое снаряжение тех времён.
Тем, кто любит рассматривать выставочные экспонаты в компании опытных экскурсоводов — которые и подробности расскажут, и на возникающие дополнительные вопросы ответят, — стоит посетить Музей 14 или 20 апреля. В первый из этих дней экскурсию по «дятловской» выставке проведёт Алексей Коськин, а во второй — Евгений Бурденков.
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