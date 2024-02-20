Возрастное ограничение 18+

В Музее истории Екатеринбурга помянут дятловцев выставкой

18.30 Пятница, 23 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Музее истории Екатеринбурга под конец зимы начнёт работу выставка, посвященная туристической группе Игоря Дятлова. Среди её экспонатов — дневники «дятловцев» и снимки с их последнего похода, ставшие предметом многочисленных любительских исследований. Экспонаты для выставочного проекта предоставит Фонд памяти группы Дятлова.

Куратором выставки, посвящённой «дятловцам», выступает учёный секретарь музея Евгений Бурденков, а сокуратором — директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. В их цели не входит разбираться в причинах трагедии, случившейся в местности, которая называется теперь Перевалом Дятлова. Не будут организаторы и пытаться разобраться в многочисленных версиях, за десятилетия сложившихся вокруг этой загадочной истории.

«Нам интересно рассказать о туристах, как о людях: где они жили, чем интересовались. Участники этого похода были цветом своего поколения. Они получали образование, которое позволило бы им сделать неплохую карьеру. Карьера Юрия Юдина, единственного выжившего участника группы, это подтверждает», — говорит Игорь Пушкарев.


Помимо прочего, выставка в Музее истории Екатеринбурга представит историю туристического движения 50-х годов. Днём открытия запланировано 29 февраля.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
День рождения главного героя гранджа отметят в Музее Андеграунда
20 февраля 2024
Фотографический музей Метенкова в Екатеринбурге временно переезжает
15 февраля 2024
В Ельцин Центре отметят некруглый юбилей Балабанова
21 февраля 2024
Обещавшей защищать парки председательнице гордумы Екатеринбурга подарили кусты
21 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Подсудимый «экс-лидер ОПГ», который 17 раз подряд не пришел в суд, появился в другом процессе

…В другом статусе, из другого региона и с другими показаниями
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:30 В Музее истории Екатеринбурга помянут дятловцев выставкой
15:43 Синоптики пообещали потепление в Свердловской области до 0°C
14:33 В Екатеринбурге молодой человек, унёсший без оплаты из пункта выдачи куртку, оплатил товар
13:32 Директор техникума в Берёзовском объяснил отчисление двух студенток
12:28 В свердловском Минздраве прокомментировали заявления сотрудников кушвинской скорой
12:19 Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга нашли отца, посадившего малолетнего сына за руль
11:32 Сотрудники кушвинской скорой заявили, что им не дают работать
11:01 Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области до 27 февраля
10:43 Екатеринбургскую зоозащитницу и её дочку нашли мёртвыми в собственной квартире
10:12 Себестоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте оценили в 40 рублей
09:34 Опытом реабилитации детей с инвалидностью поделилась Свердловская область на выставке «Россия»
21:07 Два екатеринбуржца задержаны за мошенничество в приобретении гаджетов
20:31 «Куб Бажова» появится в парке Академического района Екатеринбурга
19:47 Молодой человек из Талицы украл деньги у матери своего друга
19:40 Подсудимый «экс-лидер ОПГ», который 17 раз подряд не пришел в суд, появился в другом процессе
19:28 После некрасивого случая екатеринбургская ветклиника дала список полезных адресов
18:32 Обвиняемый в двойном убийстве кочегар предстал перед судьёй Свердловского облсуда
17:40 В связи с праздничными днями в Свердловской области изменится график движения электричек
17:04 В Новоуральске ищут пропавшую накануне 14-летнюю девочку
16:38 С 1 марта троллейбус №37 изменит свой маршрут в Екатеринбурге
16:02 Подросток из Сухого Лога обвинил двух сотрудников ГИБДД в избиении
15:18 МТС запустила абонементы на связь со скидкой до 30%
15:17 Екатеринбуржец чуть не лишился ноги из-за бывшего мужа своей девушки
14:47 Екатеринбургским чиновникам стали приходить сообщения от фейкового Алексея Орлова
14:18 Гражданина Белоруссии освободили из рабства в свердловском селе
13:40 Первоуральцы грозят принести фекальные воды из подвалов в местный «Водоканал»
Все новости Свердловской области
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
Все новости России и мира
18:30 В Музее истории Екатеринбурга помянут дятловцев выставкой
15:43 Синоптики пообещали потепление в Свердловской области до 0°C
14:33 В Екатеринбурге молодой человек, унёсший без оплаты из пункта выдачи куртку, оплатил товар
13:32 Директор техникума в Берёзовском объяснил отчисление двух студенток
12:28 В свердловском Минздраве прокомментировали заявления сотрудников кушвинской скорой
12:19 Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга нашли отца, посадившего малолетнего сына за руль
11:32 Сотрудники кушвинской скорой заявили, что им не дают работать
11:01 Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области до 27 февраля
10:43 Екатеринбургскую зоозащитницу и её дочку нашли мёртвыми в собственной квартире
10:12 Себестоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте оценили в 40 рублей
09:34 Опытом реабилитации детей с инвалидностью поделилась Свердловская область на выставке «Россия»
21:07 Два екатеринбуржца задержаны за мошенничество в приобретении гаджетов
20:31 «Куб Бажова» появится в парке Академического района Екатеринбурга
19:47 Молодой человек из Талицы украл деньги у матери своего друга
19:40 Подсудимый «экс-лидер ОПГ», который 17 раз подряд не пришел в суд, появился в другом процессе
19:28 После некрасивого случая екатеринбургская ветклиника дала список полезных адресов
18:32 Обвиняемый в двойном убийстве кочегар предстал перед судьёй Свердловского облсуда
17:40 В связи с праздничными днями в Свердловской области изменится график движения электричек
17:04 В Новоуральске ищут пропавшую накануне 14-летнюю девочку
16:38 С 1 марта троллейбус №37 изменит свой маршрут в Екатеринбурге
16:02 Подросток из Сухого Лога обвинил двух сотрудников ГИБДД в избиении
15:18 МТС запустила абонементы на связь со скидкой до 30%
15:17 Екатеринбуржец чуть не лишился ноги из-за бывшего мужа своей девушки
14:47 Екатеринбургским чиновникам стали приходить сообщения от фейкового Алексея Орлова
14:40 Сотрудники прикамского Росреестра приняли участие в благотворительной акции «Берегини»
14:18 Гражданина Белоруссии освободили из рабства в свердловском селе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK