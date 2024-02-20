В Музее истории Екатеринбурга помянут дятловцев выставкой

«Нам интересно рассказать о туристах, как о людях: где они жили, чем интересовались. Участники этого похода были цветом своего поколения. Они получали образование, которое позволило бы им сделать неплохую карьеру. Карьера Юрия Юдина, единственного выжившего участника группы, это подтверждает», — говорит Игорь Пушкарев.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Музее истории Екатеринбурга под конец зимы начнёт работу выставка, посвященная туристической группе Игоря Дятлова. Среди её экспонатов — дневники «дятловцев» и снимки с их последнего похода, ставшие предметом многочисленных любительских исследований. Экспонаты для выставочного проекта предоставит Фонд памяти группы Дятлова.Куратором выставки, посвящённой «дятловцам», выступает учёный секретарь музея Евгений Бурденков, а сокуратором — директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. В их цели не входит разбираться в причинах трагедии, случившейся в местности, которая называется теперь Перевалом Дятлова. Не будут организаторы и пытаться разобраться в многочисленных версиях, за десятилетия сложившихся вокруг этой загадочной истории.Помимо прочего, выставка в Музее истории Екатеринбурга представит историю туристического движения 50-х годов. Днём открытия запланировано 29 февраля.