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С 13 апреля в уральской столице планируют ввести особый противопожарный режим
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Особый противопожарный режим в столице Урала могут ввести уже 13 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Напомним, что 5 апреля на территории Свердловской области был объявлен пожароопасный сезон.
«Будет запрещено посещение гражданами лесов и торфяных массивов. Ну и любые шашлыки, разумеется»,
– уточнили в телеграм-канале, который связывают с городской администрацией.
Напомним, что 5 апреля на территории Свердловской области был объявлен пожароопасный сезон.
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