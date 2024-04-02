Возрастное ограничение 18+
Белоярская АЭС готова к паводку в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В пресс-службе Белоярской АЭС сообщили, что гидротехнические сооружения станции готовы к весеннему паводку, и заверили, что он не повлияет на безопасность сооружений.
Напомним, что в Оренбурге из-за паводка ввели режим ЧС. По последним данным, в городе подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений, причем 188 из них – за последние сутки. 45 СНТ отключены от электроснабжения, 20 СНТ – без газа.
«Весенний паводок не повлияет на безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений атомной станции. Гидроузел Белоярской АЭС проходит половодно-паводковый период в штатном режиме. Гидромеханическое оборудование, контрольно-измерительная аппаратура, приборы связи, электроснабжения, а также системы локального оповещения находятся в работоспособном состоянии»,
– передает сообщение пресс-службы атомной электростанции ТАСС.
Напомним, что в Оренбурге из-за паводка ввели режим ЧС. По последним данным, в городе подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений, причем 188 из них – за последние сутки. 45 СНТ отключены от электроснабжения, 20 СНТ – без газа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбург отправит в Орск фуры с питьевой водой
08 апреля 2024
08 апреля 2024