Белоярская АЭС готова к паводку в Свердловской области

– передает сообщение пресс-службы атомной электростанции ТАСС.

«Весенний паводок не повлияет на безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений атомной станции. Гидроузел Белоярской АЭС проходит половодно-паводковый период в штатном режиме. Гидромеханическое оборудование, контрольно-измерительная аппаратура, приборы связи, электроснабжения, а также системы локального оповещения находятся в работоспособном состоянии»,