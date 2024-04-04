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В 19-й екатеринбургской школе учительница грубо таскала ребёнка по классу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В екатеринбургской школе №19 учительница начального класса таскала ученика по кабинету. Из-за чего женщине пришлось применить грубую силу в отношении ребёнка – неизвестно.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё в прошлом году, но о произошедшем стало известно только сейчас, после публикации видео, которым знакомый с ситуацией источник поделился с URA.RU. По его словам, это не первый случай, когда женщина ведёт себя так грубо с детьми.
Собеседник издания также заверил, что, как минимум, трое родители писали на неё жалобы в департамент образования города, но с тех пор ничего не изменилось.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё в прошлом году, но о произошедшем стало известно только сейчас, после публикации видео, которым знакомый с ситуацией источник поделился с URA.RU. По его словам, это не первый случай, когда женщина ведёт себя так грубо с детьми.
Собеседник издания также заверил, что, как минимум, трое родители писали на неё жалобы в департамент образования города, но с тех пор ничего не изменилось.
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