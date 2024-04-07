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Екатеринбург отправит в Орск фуры с питьевой водой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург отправит в Орск для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области фуры с питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что после паводка в Орске возникли случаи кишечной инфекции и дефицит бутилированной воды.
«Спонсорскую помощь в формировании гуманитарного груза оказала компания Averton. Груз будут сопровождать волонтеры АНО "Сильный Урал" и волонтерского центра "Мы рядом". В отправке груза примет участие заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко»,
– рассказали в мэрии.
Напомним, что после паводка в Орске возникли случаи кишечной инфекции и дефицит бутилированной воды.
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