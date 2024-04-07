Екатеринбург отправит в Орск фуры с питьевой водой

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбург отправит в Орск для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области фуры с питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Напомним, что после паводка в Орске возникли случаи кишечной инфекции и дефицит бутилированной воды.