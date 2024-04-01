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Свердловских спасателей отправили на помощь в борьбе с паводком к курганским коллегам
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловских спасателей отправили в Курганскую область для помощи коллегам в борьбе с паводком. Всего было направлено в соседний регион 46 специалистов и 7 единиц спецтехники.
Напомним, что в Курганском области началась эвакуация жителей с территорий, которые могут попасть под затопление.
«Группировка спасателей МЧС России оснащена необходимой техникой, аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ, связанных с проведением превентивных мероприятий и мониторинга паводковой обстановки»,
– говорится в сообщении регионального МЧС.
Напомним, что в Курганском области началась эвакуация жителей с территорий, которые могут попасть под затопление.
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