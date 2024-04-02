В Екатеринбурге прошёл заключительный этап всероссийской олимпиады «Покори Воробьевы горы!»

Слева Олег Воробьев, замгендиректора ИД «Московский комсомолец»; справа Валерий Дубицкий, и.о. ректора РГППУ

Фото предоставлено представителями олимпиады





– сказал Олег Воробьев, заместитель генерального директора редакции газеты «Московский Комсомолец». «Олимпиада "Покори Воробьевы горы" проводится уже двадцать лет. Когда-то "Московский комсомолец" искал новый вектор развития газеты и хотел оказать поддержку молодежи. Нас поддержало руководство МГУ им. М.В. Ломоносова, и мы стали выявлять молодые таланты по всей России. За 20 лет олимпиада достигла категории "А". Она поддерживается министерством образования РФ, и сегодня победитель олимпиады с рядом преимуществ может поступить в любой вуз страны по выбору. Я хотел бы поблагодарить вуз, который нас сегодня принимает, и лично исполняющего обязанности ректора Валерия Дубицкого за оказанную талантливым детям помощь в реализации их потенциала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге состоялся заключительный этап всероссийской олимпиады для школьников «Покори Воробьевы горы!». Он проходил с 5 по 7 апреля в стенах Российского государственного профессионально-педагогического университета.Ученики 5-11 классов из разных городов на протяжении трёх дней проверяли свои знания в восьми дисциплинах: иностранном языке, обществознании, математике, истории, литературе, географии, журналистике и физике. Заключительный этап проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пензе, Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе и в Екатеринбурге – в РГППУ.Напомним, что олимпиада организована ИД «Московский Комсомолец» совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова. Чтобы поучаствовать в олимпиаде могли дети даже из малообеспеченных семей, все транспортные расходы и проживание, приглашённых на очные туры, редакция издания и МГУ брали на себя.Победители олимпиады смогут поступить в лучшие вузы страны без вступительных экзаменов.