Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский застройщик рассказал свою версию выселения бара «Мизантроп»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Собственник здания, компания «TEN Девелопмент», рассказал, что выселение бара «Мизантроп» не связанном с планами сноса здания.
Напомним, владельцы бара рассказали, что из-за сноса конструктивистского здания помещение бара опечатали.
Во-первых, бар обладал сомнительной репутацией и собственник здания посчитал невозможной его дальнейшую деятельность в настоящее время. Во-вторых, арендная плата не вносилась более полугода. При этом в здании безвозмездно размещены и продолжают деятельность волонтерские центры по сбору гуманитарной помощи для жителей новых республик России
— описал ситуацию представитель «TEN Девелопмент» Е1
Напомним, владельцы бара рассказали, что из-за сноса конструктивистского здания помещение бара опечатали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за сноса здания в Екатеринбурге закроется бар «Мизантроп»
06 апреля 2024
06 апреля 2024
В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошёл пожар
02 апреля 2024
02 апреля 2024
В Екатеринбурге появились арт-объекты на тему цензуры
05 апреля 2024
05 апреля 2024
Позвоночник сломали школьнику в екатеринбургском лицее №12
05 апреля 2024
05 апреля 2024