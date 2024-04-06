Екатеринбургский застройщик рассказал свою версию выселения бара «Мизантроп»

— описал ситуацию представитель «TEN Девелопмент» Е1

Во-первых, бар обладал сомнительной репутацией и собственник здания посчитал невозможной его дальнейшую деятельность в настоящее время. Во-вторых, арендная плата не вносилась более полугода. При этом в здании безвозмездно размещены и продолжают деятельность волонтерские центры по сбору гуманитарной помощи для жителей новых республик России