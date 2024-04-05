Из-за сноса здания в Екатеринбурге закроется бар «Мизантроп»

— рассказала команда у себя в соцсетях

Вопреки достигнутым договоренностям, в конце прошлой недели наше помещение внезапно было опечатано, а команда поставлена перед фактом и лишена доступа. Все попытки реанимировать процесс к этим выходным ни к чему не привели, поломавшись о железобетонную бюрократию. Тем не менее, нам обещали возможность как следует попрощаться с нехорошим подвалом