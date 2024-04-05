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Из-за сноса здания в Екатеринбурге закроется бар «Мизантроп»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроется бар «Мизантроп», расположенный в конструктивистком здание бывшего общежития ДОСААФ на улице Воеводина, 6. Об этом сообщает бар на своей странице в соцсетях.
Команда рассказала, что на прошлой неделе помещение опечатали. Это связано с тем, что «TEN Девелопмент» собирается сносить здание, чтобы достроить соседний ТЦ Limerance.
Команда рассказала, что на прошлой неделе помещение опечатали. Это связано с тем, что «TEN Девелопмент» собирается сносить здание, чтобы достроить соседний ТЦ Limerance.
Вопреки достигнутым договоренностям, в конце прошлой недели наше помещение внезапно было опечатано, а команда поставлена перед фактом и лишена доступа. Все попытки реанимировать процесс к этим выходным ни к чему не привели, поломавшись о железобетонную бюрократию. Тем не менее, нам обещали возможность как следует попрощаться с нехорошим подвалом
— рассказала команда у себя в соцсетях
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