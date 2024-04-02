Возрастное ограничение 18+
Электросамокаты «Юрент» ограничат поездки вдвоем в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Компания «МТС Юрент» внедрила датчики, которые ограничивают возможность поездки на самокате вдвоем. Кроме того, был запущен внутренний рейтинг пользователей, в соответствии с которым будут применяться санкции за нарушения, вплоть до блокировки учетной записи. Об этом рассказал тг-канал «Свет Екатеринбург».
Также сегодня на площади у цирка сотрудники ДПС проводят профилактические мероприятия. Останавливают тех, кто, управляя самокатами, нарушает ПДД. Также полицейские штрафуют нарушителей.
Напомним, что самокаты вернулись на улицы Екатеринбурга 3 апреля. Также стали известны места, где электросамокаты будут снижать скорость.
Также сегодня на площади у цирка сотрудники ДПС проводят профилактические мероприятия. Останавливают тех, кто, управляя самокатами, нарушает ПДД. Также полицейские штрафуют нарушителей.
Напомним, что самокаты вернулись на улицы Екатеринбурга 3 апреля. Также стали известны места, где электросамокаты будут снижать скорость.
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Самокаты возвращаются на улицы Екатеринбурга
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30 марта 2024