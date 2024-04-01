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В Свердловской области ожидается похолодание, дождь со снегом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральский гидрометцентр прогнозирует на территории области 6 апреля похолодание, дождь со снегом и ветер с порывами до 17 м/с.
В Свердловской области уже на предстоящие сутки температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градуса холода, на севере – от -8 до -13 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.
В Екатеринбурге температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов тепла.
Напомним, что погода в Екатеринбурге побила температурный рекорд 136-летней давности. Согласно данным с метеостанции на Метеогорке, 4 апреля к 14.00 воздух в столице Урала прогрелся до +16,7 градусов. Так тепло 4 апреля в Екатеринбурге за всю историю ежесуточной фиксации температурных экстремумов (с 1881 года) ещё не было.
В Свердловской области уже на предстоящие сутки температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градуса холода, на севере – от -8 до -13 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.
В Екатеринбурге температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов тепла.
Ночью облачно, на севере местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, на юге небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега,
— сообщает ФГБУ «Уральского УГМС».
Напомним, что погода в Екатеринбурге побила температурный рекорд 136-летней давности. Согласно данным с метеостанции на Метеогорке, 4 апреля к 14.00 воздух в столице Урала прогрелся до +16,7 градусов. Так тепло 4 апреля в Екатеринбурге за всю историю ежесуточной фиксации температурных экстремумов (с 1881 года) ещё не было.
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