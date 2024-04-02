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Температурный рекорд 136-летней давности побит в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Погода в Екатеринбурге побила температурный рекорд 136-летней давности. Согласно данным с метеостанции на Метеогорке, сегодня к 14.00 воздух в столице Урала прогрелся до +16,7 градусов. Так тепло 4 апреля в Екатеринбурге за всю историю ежесуточной фиксации температурных экстремумов (с 1881 года) ещё не было.
Самым тёплым 4 апреля до сегодняшнего дня было 4 апреля 1888 года, когда воздух прогревался до +16,1 градуса.
Накануне в Екатеринбурге температурный максимум составил +16,4 градуса. Ещё год назад это тоже был бы рекордный показатель, но в 2023 году в этот день была зафиксирована температура +17,6℃, превзошедшая предыдущий рекорд для 3 апреля сразу на 2,2℃.
Примечательно, что в недавно вышедшем исследовании «Яндекс Погоды» об изменении климата в России отражено, что в Екатеринбурге стало больше аномально тёплых дней, при этом число аномально холодных, наоборот, сокращается. Телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец» обратил внимание, что погодные аномалии в Екатеринбурге выражены сильнее, чем в соседних, схожих по климату городах-миллионниках – Перми, Уфе и Челябинске.
Самым тёплым 4 апреля до сегодняшнего дня было 4 апреля 1888 года, когда воздух прогревался до +16,1 градуса.
Накануне в Екатеринбурге температурный максимум составил +16,4 градуса. Ещё год назад это тоже был бы рекордный показатель, но в 2023 году в этот день была зафиксирована температура +17,6℃, превзошедшая предыдущий рекорд для 3 апреля сразу на 2,2℃.
Примечательно, что в недавно вышедшем исследовании «Яндекс Погоды» об изменении климата в России отражено, что в Екатеринбурге стало больше аномально тёплых дней, при этом число аномально холодных, наоборот, сокращается. Телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец» обратил внимание, что погодные аномалии в Екатеринбурге выражены сильнее, чем в соседних, схожих по климату городах-миллионниках – Перми, Уфе и Челябинске.
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