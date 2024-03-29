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Авиасообщение Екатеринбург – Пекин возобновилось
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Впервые за четыре года вылетел прямой рейс из Екатеринбурга в Пекин после возобновления авиасообщения. Ранее вылеты были отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.
Как сообщает пресс-служба в столицу Китая отправились 80 человек. Рейс выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».
Также бортом отправили 56 мест багажа общим весом 989 кг. «Первый рейс обошелся без нарушений – никто из пассажиров не пытался нарушить таможенные правила», — сообщило управление.
Как сообщает пресс-служба в столицу Китая отправились 80 человек. Рейс выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».
Также бортом отправили 56 мест багажа общим весом 989 кг. «Первый рейс обошелся без нарушений – никто из пассажиров не пытался нарушить таможенные правила», — сообщило управление.
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