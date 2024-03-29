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В Свердловской области начали проверять лесоперерабатывающие предприятия
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Сотрудники свердловских Минприроды и Минпромышленности совместно со специалистами МЧС стали наведываться с проверками в местные лесоперерабатывающие предприятия для оценки соблюдения требований противопожарной безопасности.
Он подчеркнул, что все деревообрабатывающие предприятия должны иметь первичные средства пожаротушения, источники противопожарного водоснабжения и противопожарные разрывы между сооружениями.
«Задача специалистов – обследовать их на предмет соблюдения правил складирования опила, захламленности, наличия сухой растительности и другого мусора. Все предприятия деревообработки, независимо от направления работы или масштаба производства, – пожароопасные. Как сами пиломатериалы и готовая продукция, так и отходы производства создают высокую пожарную нагрузку»,
– пояснил глава Минприроды региона Денис Мамонтов.
Он подчеркнул, что все деревообрабатывающие предприятия должны иметь первичные средства пожаротушения, источники противопожарного водоснабжения и противопожарные разрывы между сооружениями.
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