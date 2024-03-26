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Жители Ревды жалуются на едкий дым
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Жители Ревды пожаловались на едкий дым, который идёт со стороны участков в черте города, выданных администрацией под ИЖС. Ради строительства там вырубили лес и теперь сжигают порубочные остатки.
Люди неоднократно писали в администрации, но там лишь говорят, что при заключении договора владельцам участков разъясняют условия сноса зелёных насаждений, и признают, что некоторые из собственников нарушают эти условия. В администрации также заявляют, что пресекают такие случаи, но не всегда могут застать виноватых.
«Мы каждый день задыхаемся с зимы. Сжигают с такой мощью, что в районе дымовая завеса. У меня ребёнок вышел из школы и говорит, что дышать в школе нечем, голова болит»,
– приводят слова местного жителя в телеграм-канале «Четвёртого канала».
Люди неоднократно писали в администрации, но там лишь говорят, что при заключении договора владельцам участков разъясняют условия сноса зелёных насаждений, и признают, что некоторые из собственников нарушают эти условия. В администрации также заявляют, что пресекают такие случаи, но не всегда могут застать виноватых.
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