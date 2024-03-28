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На крупные выплаты попала втюхавшая екатеринбуржцу ненужные товары компания

18.58 Среда, 3 апреля 2024
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге закончилась история о том, как екатеринбуржец взял крупный кредит на покупку ненужных ему товаров и попытался через суд вернуть деньги. Попытка оказалась хоть и продолжительной, но вполне успешной.

ООО «Азон» стала тем умелым «купцом», который продал екатеринбуржцу товаров на 149 тысяч рублей, вопреки его намерениям и даже финансовым возможностям. Когда случайно зашедший на презентацию массажного оборудования от «Азона» мужчина объяснил представителям компании, что хочет приобрести массажную накидку, увлажнитель, одеяло, две подушки и ручной массажер с 30-процентной скидкой, ему объяснили, что скидкой он может воспользоваться только после покупки за полную стоимость (весьма немалую) другого товара. Когда стало понятно, что мужчину такие условия сделки не устраивают, его умело «взяли в оборот», да так лихо, что он оформил кредит на 151 тысячу рублей и только дома очухался от психологического напора торгашей.

Произошло это летом 2020 года. С тех пор размер неустойки по кредиту вырос до полумиллиона рублей, а облапошенный покупатель всё ходил по судам, доказывая, что его обманули. Ленинский районный суд Екатеринбурга иск его принял и даже удовлетворил. Но — частично. Согласно решению судьи, был расторгнут договор купли-продажи с ООО «Азон», взысканы убытки в размере 191 119 рублей, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, неустойка в размере 50 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя – 25 тысяч рублей и штраф в размере 123 059 рублей.

Свердловский областной суд согласился с тем, что решение суда низшей инстанции не в полной мере защитил права покупателя и недостаточно крепко наказал нечестного продавца. В итоге, после рассмотрения апелляции, вердикт был подкорректирован. Размер неустойки, которую должен выплатить «Азон», вырос до 545 340 рублей, а размер наложенного на компанию штрафа — до 370 729 рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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18:58 На крупные выплаты попала втюхавшая екатеринбуржцу ненужные товары компания
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