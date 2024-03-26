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С сезоном дорожных работ в Екатеринбурге может вырасти количество ДТП
Фото: Вечерние Ведомости
С приходом весны в Екатеринбурге (как, впрочем, и в других городах) начинается сезон дорожных работ. Старые дороги латают, обновляют на них разметку, а где-то и прокладывают новые дороги. Но для автомобилистов эти благие и необходимые занятия дорожников всегда связаны с неудобствами и с повышенном риском.
Об этом напомнил заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов. По приведённым им данным, в прошлом году на участках, где проходили дорожные работы, было зафиксировано 31 дорожно-транспортное происшествие. В них пострадали 43 человека, а два случая завершились летальным исходом. Одно из этих трагических происшествий с гибелью человека произошло на фоне несоблюдения порядной организацией требований по обеспечению безопасности дорожного движения при проведении работ. А всего таких случаев, когда при проверке обстоятельств ДТП обнаруживались «косяки» со стороны дорожников, было четыре.
Сезон дорожных работ ещё толком не успел начаться, а в местах их проведения уже произошло несколько аварий с участием частного автотранспорта. Так, Леонид Лиханов в качестве примера упомянул ДТП, которое случилось в конце марта на автодороге «Екатеринбург-Кольцово»: водитель автомашины «Тойота» допустил наезд на транспортное средство дорожной организации, осуществляющей работы по содержанию наружного уличного освещения. В данном случае тоже обнаружилось нарушение со стороны дорожников: проводя работы, они не удосужились установить соответствующие предупреждающие знаки.
К слову, в 2024 году в Свердловской области хотят отремонтировать 55 дорог. Об этом сообщил исполняющий обязанности областного министра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев.
Об этом напомнил заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов. По приведённым им данным, в прошлом году на участках, где проходили дорожные работы, было зафиксировано 31 дорожно-транспортное происшествие. В них пострадали 43 человека, а два случая завершились летальным исходом. Одно из этих трагических происшествий с гибелью человека произошло на фоне несоблюдения порядной организацией требований по обеспечению безопасности дорожного движения при проведении работ. А всего таких случаев, когда при проверке обстоятельств ДТП обнаруживались «косяки» со стороны дорожников, было четыре.
Сезон дорожных работ ещё толком не успел начаться, а в местах их проведения уже произошло несколько аварий с участием частного автотранспорта. Так, Леонид Лиханов в качестве примера упомянул ДТП, которое случилось в конце марта на автодороге «Екатеринбург-Кольцово»: водитель автомашины «Тойота» допустил наезд на транспортное средство дорожной организации, осуществляющей работы по содержанию наружного уличного освещения. В данном случае тоже обнаружилось нарушение со стороны дорожников: проводя работы, они не удосужились установить соответствующие предупреждающие знаки.
К слову, в 2024 году в Свердловской области хотят отремонтировать 55 дорог. Об этом сообщил исполняющий обязанности областного министра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев.
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