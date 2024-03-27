Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в 2024 году хотят отремонтировать 55 дорог, в том числе искусственных сооружений, и обновить 24 светофорных объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».Со слов исполняющего обязанности областного министра транспорта и дорожного хозяйства Дениса Чегаева, на региональной сети будут ремонтироваться 24 участка общей протяжённостью 71 километр. В Нижнем Тагиле отремонтируют четыре участка протяжённостью почти шесть километров, в Екатеринбурге – 9 участков протяженностью чуть больше 13 километров.Некоторые из запланированных на текущий год работ уже идут на девяти мостах и трёх дорогах. Капитальные ремонты и реконструкции начинали зимой, чтобы сэкономить время и успеть в установленные сроки. Речь идёт о путепроводах на Серовском тракте, эстакаде на 42-м километре ЕКАД и постах через реки на севере региона, сообщили в департаменте информационной политики региона.