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С котом нападавшего на екатеринбурженок мужчины всё в порядке
Фото: «Екатское чтиво» / Telegram
С котом (он оказался девочкой) неадекватного мужчины, который несколько недель приставал и применял грубую силу к екатеринбурженкам за отказ в знакомстве, всё в порядке.
Напомним, что неадеквата задержали вместе с кошкой сегодня в аэропорту. Сейчас он вместе с питомцем находится в суде, где ему должны вынести приговор. По данным телеграм-канала «Екатское чтиво», полицейские напоили кошку водой.
Бедняжку, которой сейчас приходится сидеть в переноске, обещала забрать мама мужчины, она хозяйка животного.
Напомним, что неадеквата задержали вместе с кошкой сегодня в аэропорту. Сейчас он вместе с питомцем находится в суде, где ему должны вынести приговор. По данным телеграм-канала «Екатское чтиво», полицейские напоили кошку водой.
Бедняжку, которой сейчас приходится сидеть в переноске, обещала забрать мама мужчины, она хозяйка животного.
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Нападавшего на екатеринбурженок мужчину задержали
03 апреля 2024
03 апреля 2024