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С котом нападавшего на екатеринбурженок мужчины всё в порядке

12.12 Среда, 3 апреля 2024
Фото: «Екатское чтиво» / Telegram
С котом (он оказался девочкой) неадекватного мужчины, который несколько недель приставал и применял грубую силу к екатеринбурженкам за отказ в знакомстве, всё в порядке.

Напомним, что неадеквата задержали вместе с кошкой сегодня в аэропорту. Сейчас он вместе с питомцем находится в суде, где ему должны вынести приговор. По данным телеграм-канала «Екатское чтиво», полицейские напоили кошку водой.

Бедняжку, которой сейчас приходится сидеть в переноске, обещала забрать мама мужчины, она хозяйка животного.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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20:37 Под руководством назначенных мэров Екатеринбург рухнул в рейтинге качества городской среды
20:07 Вертолётом из Туринска в Екатеринбург пришлось доставлять участника вчерашнего ДТП
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