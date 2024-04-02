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Роспотребнадзор потребовал привести в порядок аквапарк после пожара из-за жалоб работников
Фото: «Злой Екатеринбург» / Telegram
Роспотребнадзор потребовал руководство аквапарка «Лимпопо», где в ночь на 2 апреля случился пожар, привести помещения в порядок после жалоб работников на запах гари и сажу в бассейне.
Ранее один из сотрудников аквапарка рассказал в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», что работники ожидали закрытие заведения для проветривания и генеральной уборки, но им сказали, что «ничего страшного не произошло» и что «совсем не пахнет гарью». При этом запах гари был и сажа оставалась в воде и на горках.
Ранее один из сотрудников аквапарка рассказал в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», что работники ожидали закрытие заведения для проветривания и генеральной уборки, но им сказали, что «ничего страшного не произошло» и что «совсем не пахнет гарью». При этом запах гари был и сажа оставалась в воде и на горках.
«Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора выдал в адрес юрлица предписание о проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по организации уборки и дезинфекции помещений, проветриванию и лабораторному контролю качества воды и воздуха»,
– говорится в сообщении свердловского Роспотребнадзора.
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