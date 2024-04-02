Роспотребнадзор потребовал привести в порядок аквапарк после пожара из-за жалоб работников

– говорится в сообщении свердловского Роспотребнадзора.

«Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора выдал в адрес юрлица предписание о проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по организации уборки и дезинфекции помещений, проветриванию и лабораторному контролю качества воды и воздуха»,