В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошёл пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» вспыхнул пожар. Возгорание произошло на цокольном этаже в сауне.Как рассказали в пресс-службе свердловского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 23.55. До прибытия спасателей на место происшествия из аквапарка самостоятельно эвакуировалось 140 человек, в том числе 17 детей. К тушению пожара были привлечены 19 единиц техники и 60 человек личного состава.В 00.44 огонь удалось потушить. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 01.42. В результате пожара пострадала внутренняя отделка сауны и бара на площади 50 квадратных метров.