Екатеринбурженка покрылась сыпью после посещения термального комплекса в Горном Щите





рассказала девушка порталу «Е1». «Минут 40 плавали в бассейне, вышли, и всё начало чесаться и покраснело. Мы сходили в душ, стало более-менее, снова зашли в бассейн, и ужасно стало чесаться, не выдержали и ушли. Видимо перебарщивают с хлоркой. Не представляю, что могло случиться, если бы остались на полные три часа»,





– сообщили в «Югах». «Пробы воды берутся каждые четыре часа, концентрация хлора не превышает установленные нормативы и не отличается от других дней»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жительница Екатеринбурга покрылась сыпью после посещения термального комплекса «Юга» в Горном Щите, где она 2 апреля отмечала свой день рождения.По её словам, медицинскую помощь им оказывать не стали, объяснив, что это нормально и что дети часто «выходят опухшими и красными».Представители термального комплекса заявили, что у них есть медкабинет и что медик всегда присутствует рядом с бассейном, однако, с их слов, выдавать лекарства по закону они не могут. Они также объяснили, что у них соблюдается строгий регламент по обеззараживанию воды, добавив, что в часы работы комплекса никакие растворы в воду не добавляются.