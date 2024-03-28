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Поскользнувшийся на хоккейном корте житель Лесного получит компенсацию

21.15 Вторник, 2 апреля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Компенсацию морального вреда в судебном порядке обязали руководство Спортивной школы «Факел» города Лесного выплатить одному из работников. Тот осенью прошлого года поскользнулся на искусственном льду и сильно разбил себе голову.

Инцидент произошёл в сентябре 2023 года. В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»» проходила подготовка хоккейного корта. Одному из работников поручили передвинуть ворота, чтобы освободить проезд ледозаливочной машине. Но, видимо, со льдом на корте и без машины было уже очень неплохо, поскольку рабочий до ворот не дошёл — упал, поскользнувшись.

Упал мужчина крайне неудачно. Он ударился головой, получив при этом закрытую черепно-мозговую травму, перелом левого крыла клиновидной кости, перелом латеральной стенки левой орбиты, ушиб лобной доли с обеих сторон и, вдобавок, тетрапирамидную недостаточность. Разумеется, с такими повреждениями он некоторое время работать не мог и проходил лечение.

При проверке происшествия были обнаружены ряд нарушений в правилах охраны труда. В целях защиты прав работника прокуратура ЗАТО города Лесной направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Суд исковые требования удовлетворил и обязал работодателя выплатить в пользу пострадавшего работника компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, — уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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