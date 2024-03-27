Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге началась первая в этом году репетиция парада Победы. В связи с этим сегодня с 07.40 до 09.00 была перекрыта улица Дорожная от Городской до Окраинной, и с 09.00 до 14.00 будут перекрыты участки улиц 2-й Новосибирской, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной, Эскадронной.Ранее в пресс-службе мэрии сообщалось, что поначалу репетиции и перекрытия будут проходить на Вторчермете – по такому же графику, как и сегодня те же улицы будут перекрывать 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля. В Центре организации движения по этому поводу обещали установить временные дорожные знаки и внести изменения в режим работы светофоров.В конце апреля – начале мая репетиции переместятся в центр города, их график пока не опубликован.