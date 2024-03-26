Возрастное ограничение 18+

Свердловское УГИБДД предупреждает о густом тумане на Пермском тракте

10.29 Вторник, 2 апреля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловское управление ГИБДД предупреждает автомобилистов о плохой видимости из-за тумана на Пермском тракте.

«Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что на федеральной автодороге "Пермь – Екатеринбург" со 185-го по 170-й километр Ачитского района наблюдается туман, который осложняет дорожное движение»,

– говорится в сообщении УГИБДД.


Водителей призывают к внимательном вождению, и советуют им двигаться на пониженной скорости. На всякий случай трассу патрулируют экипажи ДПС.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Автомобилистов предупреждают о густом тумане в Свердловской области
26 марта 2024
Управление ГИБДД предупредило о метели на севере Свердловской области
27 марта 2024
В свердловском УГИБДД предупреждают о сильном ветре на Тюменском тракте
29 марта 2024
ГИБДД Свердловской области призывает водителей к осторожности на дорогах в связи с непогодой
24 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:09 В Свердловскую область поступили последние автобусы из 299 закупленных
11:41 В Екатеринбурге пройдёт второй тур олимпиады для школьников «Покори Воробьевы горы!»
11:03 Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
10:29 Свердловское УГИБДД предупреждает о густом тумане на Пермском тракте
10:01 СК возбудил уголовное дело после гибели горняка в краснотурьинской шахте
09:25 В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошёл пожар
23:15 Информация о гибели трех горняков в краснотурьинской шахте не подтвердилась
21:18 ЕСПЧ присудил екатеринбургскому депутату 3,5 тысячи евро за незаконное преследование в России
20:46 Дни латиноамериканской культуры начались в Белинке
20:21 «Нумизмата» с мефедроном задержали в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
19:25 Белка из Екатеринбурга даже без лапок радуется жизни
18:59 Из екатеринбургской «Белки» выгнали всех посетителей
17:51 Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации вредных веществ после пожара на Уралмаше в Екатеринбурге
17:23 Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху на Уралмаше в Екатеринбурге
17:07 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в екатеринбургской промзоне
16:38 Свердловский Роспотребнадзор пообещал проверить воздух после пожара в Екатеринбурге
16:13 Площадь пожара в Екатеринбурге достигла 4500 квадртаных метров
15:36 В пресс-службе УЗТМ опровергли информацию о пожаре в их цеху
15:09 Площадь пожара в Екатеринбурге может достигать 4000 квадратных метров
14:55 В Екатеринбурге на Уралмаше загорелась кровля цеха
14:50 Дело обвиняемой в покушении на убийство новорождённого сына в ЗАТО Свободный передали в суд
14:12 В Екатеринбурге жильцы ЖК «Мичуринский» пожаловались на слабый напор воды в доме
13:16 Ради учений оцепили Новомосковский рынок екатеринбургские силовики
12:56 В Каменске-Уральском неизвестные обстреляли новый автобус
12:05 Восемь лет лишения свободы грозит екатеринбуржцу, пытавшемуся дать взятку автоинспекторам
11:42 Дело об убийстве екатеринбурженки в Заречном передали в суд
Все новости Свердловской области
18:40 В подмосковном Хотьково горит кровля заводского цеха
18:19 В РЖД рассказали подробности столкновения поезда с автобусом
18:04 Власти: при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области погибли семь человек
17:50 В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие
15:33 В Германии профсоюз машинистов добился сокращения рабочей недели и увеличения зарплат
13:36 В Воронеже произошел взрыв в кафе
13:18 Следователи изъяли в подмосковном МЧС документы о проверках «Крокуса»
12:16 В Турции оппозиция впервые за 20 лет побеждает правящую партию на местных выборах
19:17 В ГД внесли законопроект об ограничении доступа к книгам «иноагентов» в библиотеках
18:42 МЧС: на месте теракта в «Крокусе» завершены аварийно-спасательные работы
17:52 В Балтиморе спасатели ищут семь человек после обрушения моста
16:56 Во время протеста фермеров в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ
16:12 Московский городской суд продлил арест Эвану Гершковичу до 30 июня
15:51 В Москве задержана замруководителя ФТС России
15:10 Спикер ГД Володин высказался о моратории на смертную казнь в РФ
17:01 В ГД после теракта прорабатывают закон о вооруженной охране торговых центров
16:03 В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек
14:46 Глава комитета ГД Крашенинников после теракта высказался о смертной казни
12:48 Суд заключил под стражу четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл»
13:58 МИД Таджикистана назвал фейковой информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус сити холле»
11:57 Двое подозреваемых в теракте в «Крокусе» задержаны в Брянской области
18:15 В Дагестане пьяный росгвардеец на американском внедорожнике насмерть сбил ребенка
17:24 ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов в России
16:24 Юристы: фраза пресс-секретаря президента подпадает под статью о «дискредитации ВС»
14:16 На полярной станции в Антарктиде появилась мобильная связь
15:04 Представители стран БРИКС поддержали идею Фонда Мельниченко о создании Лиги фондов
Все новости России и мира
12:09 В Свердловскую область поступили последние автобусы из 299 закупленных
11:41 В Екатеринбурге пройдёт второй тур олимпиады для школьников «Покори Воробьевы горы!»
11:03 Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
10:29 Свердловское УГИБДД предупреждает о густом тумане на Пермском тракте
10:19 Судебные приставы достали должника из-под кровати и доставили в суд
10:01 СК возбудил уголовное дело после гибели горняка в краснотурьинской шахте
09:25 В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошёл пожар
23:15 Информация о гибели трех горняков в краснотурьинской шахте не подтвердилась
21:18 ЕСПЧ присудил екатеринбургскому депутату 3,5 тысячи евро за незаконное преследование в России
20:46 Дни латиноамериканской культуры начались в Белинке
20:21 «Нумизмата» с мефедроном задержали в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
19:25 Белка из Екатеринбурга даже без лапок радуется жизни
18:59 Из екатеринбургской «Белки» выгнали всех посетителей
17:51 Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации вредных веществ после пожара на Уралмаше в Екатеринбурге
17:23 Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху на Уралмаше в Екатеринбурге
17:07 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в екатеринбургской промзоне
16:38 Свердловский Роспотребнадзор пообещал проверить воздух после пожара в Екатеринбурге
16:13 Площадь пожара в Екатеринбурге достигла 4500 квадртаных метров
15:36 В пресс-службе УЗТМ опровергли информацию о пожаре в их цеху
15:09 Площадь пожара в Екатеринбурге может достигать 4000 квадратных метров
14:55 В Екатеринбурге на Уралмаше загорелась кровля цеха
14:50 Дело обвиняемой в покушении на убийство новорождённого сына в ЗАТО Свободный передали в суд
14:42 Ученые ПНИПУ разработали метод диагностики гидравлических систем грузовых машин
14:40 Жители Прикамья оформили около 10 тысяч льготных ипотек
14:12 В Екатеринбурге жильцы ЖК «Мичуринский» пожаловались на слабый напор воды в доме
13:16 Ради учений оцепили Новомосковский рынок екатеринбургские силовики
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK