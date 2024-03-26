Свердловское УГИБДД предупреждает о густом тумане на Пермском тракте





– говорится в сообщении УГИБДД. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что на федеральной автодороге "Пермь – Екатеринбург" со 185-го по 170-й километр Ачитского района наблюдается туман, который осложняет дорожное движение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление ГИБДД предупреждает автомобилистов о плохой видимости из-за тумана на Пермском тракте.Водителей призывают к внимательном вождению, и советуют им двигаться на пониженной скорости. На всякий случай трассу патрулируют экипажи ДПС.