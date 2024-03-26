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Свердловское УГИБДД предупреждает о густом тумане на Пермском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловское управление ГИБДД предупреждает автомобилистов о плохой видимости из-за тумана на Пермском тракте.
Водителей призывают к внимательном вождению, и советуют им двигаться на пониженной скорости. На всякий случай трассу патрулируют экипажи ДПС.
«Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что на федеральной автодороге "Пермь – Екатеринбург" со 185-го по 170-й километр Ачитского района наблюдается туман, который осложняет дорожное движение»,
– говорится в сообщении УГИБДД.
Водителей призывают к внимательном вождению, и советуют им двигаться на пониженной скорости. На всякий случай трассу патрулируют экипажи ДПС.
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