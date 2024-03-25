Белка из Екатеринбурга даже без лапок радуется жизни

«Несмотря на отсутствие лапок, Марта передвигается очень шустро. Настолько шустро, что её невозможно поймать для фото. Успокоительное ей больше не дают, поэтому она достаточно остро реагирует на присутствие людей. Выходит из укрытия на прогулку только по ночам, когда никто не видит. Малышка восстанавливается, швы заживают, визуально никаких осложнений», — сообщает «Белкоспас».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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