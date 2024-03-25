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Белка из Екатеринбурга даже без лапок радуется жизни

19.25 Понедельник, 1 апреля 2024
Стоп кадр видео ВК-группы Белкоспаса / vk.ru/belkispas
Многим читателям «Вечерних Ведомостей» запомнилась история о екатеринбургской белке, которая стала жертвой малолетних садистов и, в результате, лишилась потомства и трёх лапок. До сих пор сложно не содрогнуться, вспоминая подробности той трагедии. Меж тем, из нового места обитания Марты (так назвали изувеченную белочку её спасители) поступили радостные (насколько это возможно при подобных обстоятельствах) новости.

Марта жива. И, кажется, она совершенно не ощущает неудобств от нового своего состояния, хотя о боли, которую доставил ей человек, точно не забыла. Она обитает под опекой волонтёров движения «Белкоспас», которые боролись за её жизнь, помогали пройти через операции и реабилитационный период.

«Несмотря на отсутствие лапок, Марта передвигается очень шустро. Настолько шустро, что её невозможно поймать для фото. Успокоительное ей больше не дают, поэтому она достаточно остро реагирует на присутствие людей. Выходит из укрытия на прогулку только по ночам, когда никто не видит. Малышка восстанавливается, швы заживают, визуально никаких осложнений», — сообщает «Белкоспас».


Помочь подопечным «Белкоспаса» (а екатеринбурженка Марта у них — далеко не единственная «сложная» белочка) можно несколькими способами:

1. Переводом на карту Тинькофф Банк 5536 9141 6387 3767 (Татьяна Д.)
2. Переводом по Системе быстрых платежей (СБП) +79672793110 (Тинькофф банк, Татьяна Д.)
3. Переводом VK DONAT


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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16:38 Свердловский Роспотребнадзор пообещал проверить воздух после пожара в Екатеринбурге
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11:42 Дело об убийстве екатеринбурженки в Заречном передали в суд
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