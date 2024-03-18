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Из-за екатеринбургских малолетних садистов белка лишилась лапок и едва не лишилась жизни
Фото: «Белкоспас» / vk.com/belkispas
Неделю назад в Екатеринбурге нашли изувеченную белку, за судьбой которой сейчас наблюдает вся страна. На страшные муки зверька обрекли малолетние живодёры, как считают зоозащитники.
Белку нашли в снегу в конце прошлой недели, 16 марта. У неё были перебиты все четыре лапки, а одна даже успела отвалиться из-за начавшейся гангрены. Судя по всему, несчастная стала жертвой детей, которые сначала подманили её, а затем избили палками.
Узнав о страшной находке, в Екатеринбург выехал представитель движения «Белкоспас» беременную белку со сломанными лапками — группы волонтёров, собравшихся для помощи белкам и бельчатам, попавшим в беду. Группа отслеживает все новости, связанные с белками, неважно, в каком российском городе они ни происходят. Вот и в данном случае, спасением екатеринбургской белочки занялись люди со всей страны — кто помогал деньгами, кто взял на себя доставку зверька ветеринарам, кто оказывал информационную поддержку.
Ситуация с Мартой — так назвали искалеченную екатеринбургскую белку — осложнялась тем, что зверёк оказался беременным и вскоре, оказавшись под наблюдением людей, разродился раньше времени (наверняка, из-за пережитого стресса и боли). Один из бельчат сразу погиб, а остальных четверых — недоношенных, промёрзших, ослабленных — сейчас пытаются выходить волонтёры «Белкоспаса».
Что же касается самой Марты, тяжёлые роды оказались для неё ещё одним испытанием. Теперь «белкоспасовцы» помогают ей пережить послеродовой период, лечат от подхваченной в сугробе пневмонии и придумывают способы научить животное жить без лапок, которые ей пришлось ампутировать.
История Марты вызвала шквал откликов на странице «Белкоспаса» в соцсети ВКонтакте. Одни клянут маленьких живодёров, другие предлагают посильную помощь. Но есть и такие, кто призывает изувеченную белку усыпить. Их понять можно — смотреть на то, как беспомощно сейчас существует безлапый, измученный зверёк действительно тяжело. И усыпление рассматривалось врачами, когда Марта только оказалась в ветклинике. Вместе с тем, от этой крайней меры решили отказаться, поскольку шанс на выживание у белки есть, а главное — заметно желание животного не сдаваться и жить дальше.
Кроме того, можно предотвратить подобные жуткие случаи с другими белками. Для этого нужно первым делом отказаться от кормёжки лесных белочек с рук. Да, удержаться от селфи с хвостатой красавицей бывает сложно. Но нужно понимать, что отвыкший опасаться людей зверёк становится лёгкой добычей для садистов всех возрастов.
Белку нашли в снегу в конце прошлой недели, 16 марта. У неё были перебиты все четыре лапки, а одна даже успела отвалиться из-за начавшейся гангрены. Судя по всему, несчастная стала жертвой детей, которые сначала подманили её, а затем избили палками.
Узнав о страшной находке, в Екатеринбург выехал представитель движения «Белкоспас» беременную белку со сломанными лапками — группы волонтёров, собравшихся для помощи белкам и бельчатам, попавшим в беду. Группа отслеживает все новости, связанные с белками, неважно, в каком российском городе они ни происходят. Вот и в данном случае, спасением екатеринбургской белочки занялись люди со всей страны — кто помогал деньгами, кто взял на себя доставку зверька ветеринарам, кто оказывал информационную поддержку.
Ситуация с Мартой — так назвали искалеченную екатеринбургскую белку — осложнялась тем, что зверёк оказался беременным и вскоре, оказавшись под наблюдением людей, разродился раньше времени (наверняка, из-за пережитого стресса и боли). Один из бельчат сразу погиб, а остальных четверых — недоношенных, промёрзших, ослабленных — сейчас пытаются выходить волонтёры «Белкоспаса».
Что же касается самой Марты, тяжёлые роды оказались для неё ещё одним испытанием. Теперь «белкоспасовцы» помогают ей пережить послеродовой период, лечат от подхваченной в сугробе пневмонии и придумывают способы научить животное жить без лапок, которые ей пришлось ампутировать.
История Марты вызвала шквал откликов на странице «Белкоспаса» в соцсети ВКонтакте. Одни клянут маленьких живодёров, другие предлагают посильную помощь. Но есть и такие, кто призывает изувеченную белку усыпить. Их понять можно — смотреть на то, как беспомощно сейчас существует безлапый, измученный зверёк действительно тяжело. И усыпление рассматривалось врачами, когда Марта только оказалась в ветклинике. Вместе с тем, от этой крайней меры решили отказаться, поскольку шанс на выживание у белки есть, а главное — заметно желание животного не сдаваться и жить дальше.
Поддержать «Белкоспас» и помочь реабилитации Марты можно:
1. Переводом на карту Тинькофф Банк 5536 9141 6387 3767 (Татьяна Д.)
2. Переводом по Системе быстрых платежей (СБП) +79672793110 (Тинькофф банк, Татьяна Д.)
1. Переводом на карту Тинькофф Банк 5536 9141 6387 3767 (Татьяна Д.)
2. Переводом по Системе быстрых платежей (СБП) +79672793110 (Тинькофф банк, Татьяна Д.)
Кроме того, можно предотвратить подобные жуткие случаи с другими белками. Для этого нужно первым делом отказаться от кормёжки лесных белочек с рук. Да, удержаться от селфи с хвостатой красавицей бывает сложно. Но нужно понимать, что отвыкший опасаться людей зверёк становится лёгкой добычей для садистов всех возрастов.
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