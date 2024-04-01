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Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации вредных веществ после пожара на Уралмаше в Екатеринбурге
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Специалисты Северного екатеринбургского филиала свердловского Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на проспекте Космонавтов в районе пожара, где горел 57-й цех, но не нашли превышения допустимого уровня концентрации вредных веществ.
Там также добавили, что ещё продолжат исследования по ряду других показателей. Результаты проверки обещали опубликовать по готовности.
«По показателям "оксид азота, диоскид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, диоксид серы, акролеин, взвешенные частицы pm 2,5 и pm 10" превышений предельно допустимых показателей в максимально разовой концентрации не установлено»,
– рассказали в ведомстве.
Там также добавили, что ещё продолжат исследования по ряду других показателей. Результаты проверки обещали опубликовать по готовности.
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