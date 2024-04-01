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Свердловский Роспотребнадзор пообещал проверить воздух после пожара в Екатеринбурге
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
В свердловском управлении Роспотребнадзора пообещали проверить качество воздуха в Екатеринбурге на Уралмаше, где сегодня вспыхнул крупный пожар площадью до 4500 квадратных метров.
Жителям ближайших к месту происшествия домов просят:
– избегать длительного нахождения на открытом воздухе;
– не открывать окна;
– промывать глаза, нос и горло;
– отказаться от курения;
– чаще делать влажную уборку;
– при выходе на улицу использовать маски и респираторы.
В случае недомогания, в том числе одышки, кашля или бессонницы, или обострения хронических заболеваний горожан прощать обращаться к врачу.
«Северным екатеринбургским филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области проводятся лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей жилой застройки к месту ЧП»,
– говорится в сообщении ведомства.
Жителям ближайших к месту происшествия домов просят:
– избегать длительного нахождения на открытом воздухе;
– не открывать окна;
– промывать глаза, нос и горло;
– отказаться от курения;
– чаще делать влажную уборку;
– при выходе на улицу использовать маски и респираторы.
В случае недомогания, в том числе одышки, кашля или бессонницы, или обострения хронических заболеваний горожан прощать обращаться к врачу.
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